Três cachorros são atropelados por caminhonete no sudoeste do Pará

Três cachorros foram atropelados por uma caminhonete na manhã desta terça-feira (24/6), em frente a um pet shop no bairro Campo Belo, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Uma câmera de segurança registrou o caso, que ocorreu às 9h. Até agora, o estado de saúde dos animais não foi divulgado.

A filmagem do momento do acidente foi divulgada pelo Portal Giro. Na gravação é possível ver os cães perto uns dos outros. Eles correm na mesma direção da caminhonete e são atropelados pelo automóvel. Após o sinistro, dois cachorros fogem, enquanto o outro fica desacordado na pista por alguns segundos. Depois disso, um homem de camisa amarela se aproxima do cão, que se levanta.

Segundo o Portal Giro, o condutor da caminhonete não parou para prestar socorro aos animais, sendo que um deles ficou ferido na cabeça e um outro teve as patas quebradas.

A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, o motorista não foi identificado ou localizado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.