Motorista atropela cachorro comunitário e foge sem prestar socorro; veja

Um motorista fugiu sem prestar socorro após atropelar um cachorro durante a manhã desta terça-feira (15), em João Pessoa (PB). O atropelamento aconteceu no bairro de Mangabeira, no momento em que o animal dormia no canto da rua. De acordo com os moradores do local, o pet trata-se de um cão comunitário identificado como "Amigão" e recebe cuidados dos moradores do bairro.

Um vídeo que circula na web mostra o momento exato em que o crime acontece. É possível ver que o animal se levanta mancando e cambaleando. Ao caminhar, ele tomba para o outro lado da rua até que se deita novamente no chão.

Segundo informado pelos moradores do local, o animal teve a pata quebrada e está recebendo cuidados. Até o momento, o condutor do veículo e responsável pelo atropelamento ainda não foi identificado.