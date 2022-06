Menina emociona web ao desenhar cachorro atropelado na Pedreira com asinhas de 'anjo da guarda'

Lidar com a morte do animal de estimação não é uma tarefa fácil para ninguém. Ainda mais quando o animalzinho é considerado parte da família. Para a pequena Laura, neta do senhor Geraldo Fadul, que foi atropelado no domingo (26), no bairro da Pedreira, em Belém, juntamente com o cachorro Thayros - que não resistiu e morreu -, a dor parece ser ainda maior. A criança viralizou na noite desta terça-feira (28) ao desenhar o pet com asinhas e uma mensagem chamando-o de “anjo da guarda”.

VEJA MAIS

Na ilustração feita pela garotinha, o animal que tinha três anos e era da raça York Shire aparece sorridente e com a língua para fora. Logo abaixo, Laura escreve para Thayros uma mensagem: “Protetor meu e do meu avô, te amo muito anjo da guarda. São Lázaro, São Francisco e Deus te guiarão em um bom caminho”.

A inocência da menina ao se despedir do animal de estimação mexou com os sentimentos dos seguidores do perfil @lanapedreira_oficial que divulgou, nesta noite, o desenho da criança. “Se isso não te tocou, você não é humano”, escreveu o administrador da página na legenda.

Relembre o caso

Geraldo, uma neta dele de 12 anos e o cachorro passeavam em frente ao edifício Primavera Montenegro, na Passagem do Arame, entre as travessas Perebebuí e Alferes Costa, quando se deu o acidente, às 8h30, na manhã do último dia 26 de junho. Uma mulher identificada como Camile Ferreira, de 27 anos, que dirigia uma caminhonete, perdeu o controle do veículo, bateu em dois carros que estavam estacionados e depois invadiu um prédio. Ela fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar.

O animal da raça York Shire ficou em estado grave após ter várias lesões nos órgãos no dia do acidente. No mesmo dia, o pet foi levado para uma clínica veterinária, mas não resistiu a uma parada cardíaca e morreu na segunda-feira (27).