Acidente na pedreira: mulher que dirigia o carro discutiu com idoso depois de o atropelar

Um acidente grave que quase acabou em tragédia na manhã deste domingo, 26, ainda revolta moradores da Passagem do Arame, no bairro da Pedreira, em Belém. Joseane Fadul, filha do idoso que quase foi atropelado em cheio por uma caminhonete em alta velocidade, contou em entrevista a OLiberal.com que a condutora do veículo ainda chegou a discutir com o idoso de 69 anos, enquanto ele estava ferido.

Assista a entrevista completa:

O acidente ocorreu por volta das 8h30. Camille Ferreira, 27, dirigia uma caminhonete quando entrou em alta velocidade na Passagem do Arame, atingiu dois carros do lado esquerdo, depois foi para o lado direito, onde estava o idoso Geraldo Fadul, 69, acompanhado da neta de 12 anos e um cachorro. A mulher atingiu em cheio o muro do Edifício Primavera Montenegro, onde antingiu o idoso, que teve apenas ferimentos leves; e o cachorro, que ficou em estado grave.

LEIA MAIS

“Ainda estou em estado de choque, parece que anestesiada”, declarou Joseana, sobre como se sente em relação ao acidente. “Vamos atrás dos procedimentos legais para tentar resolver. Felizmente meu pai e minha filha estão vivos, mas o cachorrinho é uma vida também, então nós vamos atrás”, declarou.

Assista o momento do acidente:

Ainda sobre o acidente, Joseana contou que enquanto Camille discutia com o idoso, do outro lado, Jairo Júnior, ferido no banco carona da caminhonete, dizia que “tinha dinheiro e ia pagar por tudo”. Também no local do acidente, a reportagem ainda conversou com o dono do primeiro veículo atingido pela caminhonete, que teve perda total e um prejuízo estimado em R$ 50 mil. Ele disse que também deve procurar medidas legais. Ainda no domingo, uma mulher chegou ao local se apresentando como advogada de Jairo, e disse aos moradores do condomínio que seu cliente iria arcar com os custos gerados pelo acidente.

A reportagem ainda verificou uma possível tentativa de mudança na cena do acidente. Moradores do local disseram que uma mulher que se identificou como mãe de Jairo, foi até o local e retirou latinhas de cerveja vazias que estavam dentro do carro. Moradores também observaram que a carroceria da caminhonete tinha um isopor com pelo menos cinco pacotes de cervejas.