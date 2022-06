Câmera de segurança mostra momento em que veículo atropela idoso e invade prédio na Pedreira

Câmeras de seguirança registraram o momento exato do acidente grave que deixou uma pessoa ferida na manhã deste domingo (26), no bairro da Pedreira, em Belém. Condutora de uma caminhonete, Camile Ferreira perdeu o controle do veículo, bateu em dois carros que estavam estacionados e depois invadiu um prédio. O caso ocorreu na passagem do Arame, no bairro da Pedreira, em Belém. Veja o vídeo obtido com exclusividade pela reportagem de OLiberal.com.

As imagens mostram quando a caminhonete modelo Wolkswagen Amarok prata, de placa NEO-4338, entrou na passagem do Arame em alta velocidade. O veículo vai para a esquerda, onde atinge dois carros. Em seguida, a motorista da caminhonete joga o carro para o lado oposto da via. Nesse momento, um idoso, a neta de 12 anos e o cachorro da família estavam em frente do prédio residencial.

A criança conseguiu correr a tempo e não foi atingida. Entretanto o idoso é atingido em cheio, assim como o pet que estava com eles. O homem teve ferimentos leves, já o animal ficou gravemente ferido e foi levado para uma clínica veterinária. Veja imagens do acidente:

Dentro do automóvel havia várias latas de cerveja. Camille estava acompanhada do marido, o vendedor Jairo Júnior, que estava no banco do carona. Dezenas de testemunhas relataram que ambos estavam visivelmente embriagados. Os dois foram encaminhados para uma unidade policial. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.