Cachorro atropelado por caminhonete na Pedreira morre após parada cardíaca

O cachorro Thayros, atropelado no último domingo (26), por uma caminhonete que invadiu um prédio no bairro da Pedreira, em Belém, morreu na manhã desta segunda-feira (27). O animal tinha três anos de idade e era da raça York Shire. Ele estava em estado grave após ter várias lesões nos órgãos e não resistiu. A informação foi confirmada por Joseana Fadul, mãe da tutora do animal.

Thayros estava passeando com o pai de Joseana, Geraldo Fadul, em frente ao edifício Primavera Montenegro, na Passagem do Arame, entre as travessas Perebebuí e Alferes Costa, quando foi atropelado por uma caminhonete, às 8h30. O idoso ainda tentou puxar o animal pela coleira, mas mesmo assim ele foi atingido pelo veículo.

"Eu cheguei a ver o Thayros internado no domingo à noite e ele ainda me reconheceu. A médica me disse que pelo excesso de vidro no corpo, ele poderia ter uma infecção. Infelizmente, o Thayros não resistiu e morreu. A minha filha já está muito mal e fazendo uso de medicamentos. Agora ela ficará mais triste ainda ao saber que o cachorro dela morreu”, disse Joseana uma hora após ser informada sobre a morte do cão.

Ele teve muitas lesões internas pelo corpo, foi socorrido e encaminhado para uma clínica veterinária da capital, onde passou por uma cirurgia para retirada de uma grande quantidade de vidro do corpo. Thayros ainda chegou a ficar mais de 24 horas internado em observação, em estado gravíssimo, mas na manhã desta segunda (27), por volta das 9h, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Relembre o caso

Uma mulher identificada como Camile Ferreira, de 27 anos, que dirigia uma caminhonete, perdeu o controle do veículo, bateu em dois carros que estavam estacionados e depois invadiu um prédio. Ela fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar. O caso aconteceu na manhã do último domingo (26), na Passagem do Arame, no bairro da Pedreira, em Belém.

Um idoso que passeava com o cachorro e a neta de 12 anos foi atropelado e sofreu ferimentos leves. A criança conseguiu correr a tempo e não foi atingida. O animal ficou gravemente ferido e foi levado para uma clínica veterinária. Dentro do automóvel havia várias latas de cerveja. As imagens das câmeras de segurança foram obtidas com exclusividade pela reportagem de O Liberal.

O relógio marcava exatamente 8h30 no momento em que o acidente aconteceu, no perímetro entre as travessas Alferes Costa e Perebebuí. A caminhonete, uma Wolkswagen Amarok prata, de placa NEO-4338, entrou na Passagem do Arame em alta velocidade, já indo em direção ao lado esquerdo da rua, onde estavam dois carros estacionados. O primeiro carro foi atingido em cheio, arremessado contra o segundo automóvel, e só foi parar quando bateu na parede da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

Em seguida, a motorista da caminhonete joga o carro para o lado oposto da via, e o veículo acaba invadindo um condomínio, quebrando a entrada de vidro e chegando até o jardim frontal da recepção. Geraldo Fadul, de 69 anos, morador do prédio, estava passeando com o cachorro da família, da raça York Shire, na companhia da neta, de 12 anos. Distraídos, os dois ouvem o barulho do carro desgovernado e viram para olhar. Neste momento, o automóvel vem na direção das vítimas e, em um ato muito rápido, a criança consegue correr e, por muito pouco, não é atingida em cheio. Ela saiu ilesa do acidente.

Já o avô dela, Geraldo, não teve a mesma sorte. Ele foi atropelado e jogado contra a estrutura de vidro do condomínio, que quebrou sobre o seu corpo. As imagens são fortes, e a impressão de quem assiste é de que o idoso havia se ferido gravemente. Mas ele sofreu apenas ferimentos leves nas pernas, e conseguiu sair andando logo após ser atingido. Joseana Fadul, filha do idoso, contou que no início da tarde o pai já havia saído do hospital e estava em casa.