Uma colisão entre três ônibus foi registrada nesta quarta-feira (25/6), na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém. Não há informações oficiais sobre as circunstâncias do sinistro. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), 15 pessoas ficaram feridas.

