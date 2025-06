Homens armados invadem e assaltam loja de roupas em Igarapé-Miri

Homens armados invadiram e assaltaram um estabelecimento comercial em Igarapé-Miri, no nordeste paraense, na manhã desta quinta-feira (25). A loja de confecção fica localizada na travessa Coronel García, no centro da cidade. Câmeras de monitoramento interno registraram o momento em que os suspeitos chegam à loja, já com as armas em punho e rendendo quem estava no local.

O crime ocorreu por volta das 7h59. Como registrado pelas câmeras de segurança do local, dois homens entram no comércio já abordando quem estava ali. Um deles, com a arma em punho, segura uma mochila para recolher os produtos. Coagindo um funcionário, ele o obriga a recolher alguns relógios da loja e outros eletrônicos.

Um segundo suspeito também dá apoio ao outro criminoso, colocando os itens roubados em uma mochila. Outro trecho do circuito de monitoramento interno também mostra o momento em que um dos criminosos aborda as colaboradoras da loja e as obriga a entregar todos os valores que estavam no caixa.

A ação dura pouco menos de um minuto. Em seguida, ambos fogem do local. O paradeiro dos assaltantes ainda é desconhecido. Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Igarapé-Miri trabalham para identificar os suspeitos do roubo. "Imagens de câmera de segurança estão sendo analisadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", completa a PC.