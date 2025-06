Ambulância pega fogo no meio da rua em Santa Izabel do Pará e assusta moradores; não houve feridos

Uma ambulância pegou fogo na noite da última terça-feira (24), na avenida Felipe de Paula, distrito de Americano, no município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. Não houve feridos, segundo informações que circulam nas redes sociais. No momento do incidente, também não havia nenhum paciente dentro do veículo.

Informações preliminares dão conta de que não havia extintor dentro da ambulância — versão ainda não confirmada. O veículo estava estacionado em frente ao hospital quando o fogo começou. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para conter as chamas.

As circunstâncias do incêndio ainda não foram esclarecidas. No entanto, informações que circulam nas redes sociais apontam que as chamas teriam começado por conta de uma pane elétrica na ambulância — o que ainda não foi confirmado, até então.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a ambulância é tomada pelo fogo. Em questão de minutos, o veículo ficou totalmente destruído. As chamas chamaram a atenção de quem passava pelo local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e aguarda retorno. A reportagem também tenta contato com a prefeitura de Santa Izabel do Pará.