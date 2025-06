Trio é preso e policial militar baleado em assalto com refém no Marajó

Três homens foram presos pela Polícia Militar na noite de terça-feira (24/6), em Ponta de Pedras, no Marajó, após um assalto com refém. Durante a ocorrência, um soldado da PM foi alvejado pelos suspeitos e salvo pelo colete balístico, que o protegeu do tiro. De acordo a PM, a situação iniciou depois que o 76º Pelotão, que realiza o policiamento na região, recebeu uma denúncia anônima, por volta das 23h, sobre quatro homens que estavam tentando arrombar uma casa.

Conforme as autoridades, um dos suspeitos, que estava armado, percebeu a chegada dos militares e fugiu por uma área de mata de difícil acesso atirando contra a Polícia Militar. Foi nesse momento que um dos policiais foi atingido por um disparo. O agente está bem.

Os outros três suspeitos invadiram uma casa e mantiveram duas pessoas reféns. Segundo a Polícia Militar, o trio ameaçava constantemente ferir ou matar os ocupantes do imóvel.

A negociação foi intensa e, no meio desse processo, os suspeitos pediram a presença de familiares. Depois disso, eles começaram a liberar as vítimas gradualmente, sendo primeiro a criança e depois a mãe dela. Por fim, os suspeitos se entregaram à Polícia Militar.

Os presos foram identificados como: Mateus De Araújo, de 26 anos, Cláudio Do Espírito Santo Furtado Junior, 23, e Erivelton Santos Da Silva, 30. Moradores da área ficaram indignados com o crime. Algumas pessoas tentaram agredir os suspeitos no momento que os PMs conduziram os presos até a viatura.

Mateus, Cláudio e Erivelton foram levados até a Delegacia de Ponta de Pedras. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.