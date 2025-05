VÍDEO: deputado cristão leva bebê reborn à Câmara e diz que boneca 'não é pecado'

Durante sessão plenária da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (20), o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) chamou atenção ao aparecer com um bebê reborn a tiracolo. O parlamentar comentou sobre a popularidade das bonecas hiper-realistas e fez um apelo em defesa de políticas públicas voltadas à infância.

"Estou aqui com a minha neta, bebê 'esborni', sei lá como é o nome, para dizer ao Brasil que não é pecado", afirmou, segurando o brinquedo no plenário.

Segundo ele, o apego excessivo aos bonecos de silicone não pode ofuscar as necessidades das "crianças de carne e osso". "Peço a quem gasta com fantasias para bonecos de silicone, que visite orfanatos, abrigos de idosos ou casas de acolhimento", disse

Isidório também criticou casos em que donos de bonecas reborn procuram o Sistema Único de Saúde (SUS) ou líderes religiosos para cuidar dos brinquedos. "Que tenham, que brinquem com seus bonecos e bonecas, mas sem querer importunar o SUS, ou padres e pastores para ter que abençoar seus objetos de silicone", afirmou.

O que são os bebês reborn?

Os bebês reborn são bonecos confeccionados com materiais especiais para imitar, com impressionante realismo, recém-nascidos humanos. A aparência vai além do visual: eles têm peso, textura de pele, detalhes como veias, rugas, manchas e até cheiro de bebê. São feitos à mão por artistas especializados e podem ser personalizados conforme o desejo do comprador, escolhendo características como cor dos olhos, cabelo, gênero e até o peso.

🍼 O termo “reborn” vem do inglês e significa “renascido”. A origem do conceito remonta à Segunda Guerra Mundial, quando famílias reformavam bonecas antigas para que as crianças tivessem com o que brincar. Com o passar das décadas, a técnica se desenvolveu e se transformou em uma forma de arte e colecionismo.