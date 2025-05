Mulher é condenada a mais de 4 anos de prisão por furto de bebê reborn; entenda

Uma mulher foi condenada a quatro anos, um mês e 23 dias de prisão em regime fechado pelo furto de diversos produtos em um shopping de Campinas, no interior de São Paulo, incluindo um bebê reborn avaliado em R$ 999,99. A decisão foi mantida em segunda instância pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), em novembro de 2020, confirmando a sentença anterior da 2ª Vara Criminal da cidade.

O caso ocorreu em junho de 2019 e ganhou repercussão pela natureza inusitada de um dos objetos furtados: a boneca hiper-realista. Além da reborn, a mulher também foi flagrada com produtos de beleza, roupas de grife, eletrodomésticos e jogos de cama, todos sem nota fiscal, armazenados no porta-malas de seu carro, localizado no estacionamento do shopping.

VEJA MAIS

Segundo os autos do processo, a criminosa não agiu sozinha. Ela contou com a ajuda de outras duas mulheres, que conseguiram firmar acordos de não persecução penal. Já a ré principal foi detida por seguranças do centro comercial com sacolas cheias de mercadorias de diferentes lojas. Durante o julgamento, a mulher alegou que teria adquirido os produtos por R$ 1.200 na região da rodoviária.

O relator do caso, desembargador Luiz Antonio Cardoso, destacou que a ré já possuía outras condenações criminais. “Prisões e condenações anteriores não foram suficientes para impedi-la de persistir na prática de crimes”, afirmou o magistrado, ao justificar a manutenção da pena em regime fechado.