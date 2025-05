Prefeitura de Belém reforça que bebê reborn não tem direito ao assento preferencial em ônibus

Nos últimos dias, repercutiu nas redes sociais relatos de “mães de bebê reborn” que exigiam o reconhecimento de direitos associados à maternidade. Com a grande repercussão, a Prefeitura de Belém reforçou que os bebês reborn não garantem direito ao assento preferencial nos ônibus da cidade.

“A Pref entende o carinho pelos bebês reborn, mas eles não garantem direito ao assento preferencial.Brincadeiras à parte. Vamos respeitar os assentos destinados a crianças de colo, gestantes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas com obesidade”, esclareceu o post.

A publicação recebeu inúmeros comentários de usuários brincando sobre o assunto. Recentemente, as bonecas hiper-realistas viralizaram nas redes sociais em publicações sobre a rotina. Várias pessoas compartilharam o dia a dia com os brinquedos como se fossem bebês de verdade, agendando consultas médicas, dando mamadeira, trocando de roupa, levando para passear e até tentando usar assento e filas preferenciais.