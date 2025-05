Evento reúne profissionais de Recursos Humanos e Departamento Pessoal em Belém

Belém será palco de um debate nacional sobre inovação em gestão de pessoas. Nesta terça-feira, 20 de maio, a capital paraense recebe o Conectarh Brasil, circuito itinerante promovido pela Sólides, empresa de tecnologia líder em soluções para pequenas e médias empresas. O evento é focado em profissionais de Recursos Humanos (RH), Departamento Pessoal (DP) e líderes empresariais interessados em estratégias modernas para lidar com os desafios do setor.

A programação será realizada no Hotel Sagres, com atividades que vão das 8h30 às 19h30, reunindo especialistas de diferentes regiões do país para discutir temas como transformação digital, inteligência comportamental e atração e retenção de talentos. O evento exige inscrição prévia, conta com emissão de certificado para os participantes e terá atividades presenciais ao longo de todo o dia.

A cidade das mangueiras integra um roteiro de dez capitais brasileiras por onde o Conectarh Brasil passará ao longo de 2025, entre elas São Paulo, Maceió, Rio de Janeiro, Goiânia e Manaus. A proposta é ampliar o acesso a boas práticas de gestão de pessoas e fortalecer a atuação dos profissionais da área em todo o território nacional.

“O objetivo do Conectarh é democratizar o acesso às melhores práticas em gestão de pessoas. Trazer essa discussão para Belém é reconhecer a força e o potencial dos profissionais da região Norte”, afirma Rafael Kahane, diretor de Marketing (CMO) da Sólides.

Tendências e regionalização

Com expectativa de reunir mais de 3.500 participantes em todo o circuito deste ano, o Conectarh Brasil aposta na combinação entre conteúdo técnico, troca de experiências e valorização das realidades regionais. A programação também busca fortalecer a visão de futuro dos profissionais que atuam com RH e DP.

“Uma das coisas que eu mais gosto é que ele também é sobre regionalização. Queremos levar conhecimento de ponta para todas as regiões do país — do Norte ao Sul, passando pelo Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. É a nossa contribuição para garantir que todo profissional de Gestão de Pessoas tenha acesso às melhores ferramentas, práticas e tendências, independentemente de onde esteja”, destaca o diretor Rafael Kahane.

Programação

Entre os principais destaques do evento em Belém, estão a palestra de abertura ‘O futuro não é amanhã, é agora! E agora?’ e o painel ‘Gestão de Pessoas do Agora’, que debatem como os indicadores de RH e DP podem impulsionar os resultados das empresas. A programação inclui, ainda, discussões sobre cultura organizacional, riscos trabalhistas, redução de custos e eficiência operacional.

Além disso, a presença de especialistas reconhecidos nacionalmente, como Áurea Santos (CEO da Escola de RHs), Lilian Anacleto (CEO da Coisas de RH) e Léo Kaufmann (CEO do RH Summit), reforça a proposta do Conectarh de combinar conteúdo qualificado com oportunidades de networking.

Serviço - Conectarh Brasil em Belém (PA)

Data: 20 de maio de 2025

Horário: Das 8h30 às 19h30

Local: Hotel Sagres – Avenida Governador José Malcher, 2927, São Brás, Belém (PA)

Inscrições aqui