Advogado paraense debate sobre a ética cristã em evento jurídico-religioso nacional

O professor e advogado paraense Clóvis Gama Malcher Filho é um dos palestrantes confirmados no Congresso Nacional da União Brasileira de Juristas Católicos (UBRAJUC), que ocorre nos dias 22 e 23 de maio, quinta e sexta-feira, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O evento será realizado na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e reúne juristas, religiosos e acadêmicos para debater o tema “Direito, Justiça e Fé Católica”.

Clóvis Gama Malcher Filho abrirá a programação do segundo dia do congresso, na quinta-feira (23), às 9h, com a palestra “O papel da ética cristã nos dias de hoje”. Reconhecido por sua atuação no Direito e por seu engajamento em questões éticas e religiosas, o advogado levará ao público reflexões sobre como os princípios cristãos podem orientar a prática jurídica e as decisões públicas em tempos de desafios sociais e morais.

O congresso também contará com a presença de nomes de destaque, como Dom Dimas Lara Barbosa, o desembargador Ricardo Dip e os juristas Dr. Gilberto Callado de Oliveira e Dr. Veneslau Tavares. A programação inclui painéis sobre dignidade humana, símbolos religiosos no Estado brasileiro, e os riscos da atualização do Código Civil, além de momentos religiosos, como a Santa Missa e espaços de convivência.

A realização é da UBRAJUC, em parceria com a União dos Juristas Católicos da Arquidiocese de Campo Grande, com apoio da UCDB, da Arquidiocese local e da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (ASMMP).

O encerramento será às 18h de quinta-feira, após a palestra do frei Moacyr Malaquias Junior, que falará sobre a participação do cristão na vida pública.