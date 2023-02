Coreia do Norte dispara mais 2 mísseis balísticos após exercícios de EUA, Coreia do Sul e Japão

Nesta segunda-feira (20), uma dia depois que os Estados Unidos conduziram exercícios militares aéreos em conjunto com a Coreia do Sul e o Japão na península coreana, a Coreia do Norte lançou mais dois mísseis balísticos no Pacífico. Segundo a agência de notícias estatal KCNA, trata-se de uma resposta às “forças fantoches” de EUA e Coreia do Sul. “Os inimigos estão recorrendo persistentemente a tais demonstrações militares”, declarou a agência.

A imprensa norte-coreana afirma que foram disparados 2 projéteis de um lançador de foguetes múltiplos, visando alvos a 395 km e 337 km de distância, respectivamente. Kim Yo-jong, irmã de Kim Jong-un, declarou em um comunicado que “a frequência de uso do Pacífico” como “campo de tiro” da Coreia do Norte depende das ações das forças dos EUA.

O país comandando por Kim Jong-un já havia ameaçado os vizinhos do Sul e os EUA caso as duas nações continuem realizando exercícios militares conjuntos

Um ICBM (sigla em inglês para míssil balístico intercontinental) do tipo Hwasong-15 também já havia sido lançado pela Coreia do Norte no mar da costa oeste do Japão, no último sábado (18), durante um “exercício de lançamento repentino” que, segundo o país, demonstrou sua prontidão para um “contra-ataque poderoso” a forças hostis.

O lançamento de sábado foi “conduzido na situação atual em que as ameaças militares dos EUA e da Coreia do Sul estão ficando sérias a ponto de não poderem ser negligenciadas”, informou aKCNA.

A Coreia do Norte afirma ter capacidade nuclear “fatal”. “Caso os EUA e a Coreia do Sul ponham em prática o seu já anunciado plano de exercícios militares que a Coreia Norte, com justa apreensão e razão, considera como preparativos para uma guerra de agressão, enfrentarão reações fortes e persistentes sem precedentes”, disse o governo norte-coreano.