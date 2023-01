Líder da Coreia do Norte ordena aumento de arsenal nuclear no país

O líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong Un, ordenou que o país aumente a produção de armas nucleares e desenvolva um novo míssil balístico intercontinental (ICBM). Segundo as informações divulgadas pela mídia estatal do país, a decisão ocorre após a tensão entre as Coreias aumentar nas últimas semanas.

No último domingo (1°), a Coreia do Norte realizou um novo teste de míssil de curto alcance, por volta das 2h50 (horário local). A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) informou que durante uma reunião do Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC), Kim acusou os Estados e a Coreia do Sul de estarem em uma “conspiração para isolar e sufocar” a Coreia do Norte.

O líder norte-coreano disse que a situação é considerada “sem paralelo na história da humanidade”. Afirmou que obrigou o governo a fortalecer o poder militar no país de “forma esmagadora” como um jeito de resguardar a soberania, segurança e interesse nacional.

“Isso destaca a importância e a necessidade da produção em massa de armas nucleares táticas e exige um aumento exponencial do arsenal nuclear do país”, disse Kim Jong Un.

Kim ainda ordenou o início da produção de um novo tipo de míssil balístico nuclear intercontinental, com capacidade de rápido contra-ataque caso necessário. E ainda anunciou que o país se prepara para lançar um satélite espião militar em breve.

Após as declarações de Kim Jong Un, a Coreia do Sul chamou os recentes testes balísticos próximos a sua fronteira de “uma grave provocação” contra o país e todo o mundo. O Estado-Maior Conjunto disse que monitora a situação em coordenação com os Estados Unidos e está pronto para agir, caso necessário.

Já o Comando Indo-Pacífico dos EUA afirmou, em comunicado, que o compromisso do país em defender a Coreia do Sul e Japão “permanece rígido”.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)