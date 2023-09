Putin se reúne com Erdogan e diz que acordo de grão só volta com Ocidente cedendo a exigências

Em um encontro que teve lugar nesta segunda-feira, 4, o presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, abordaram a delicada questão do acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia. Putin afirmou que o acordo não será restaurado até que o Ocidente cumpra as exigências russas para facilitar as exportações agrícolas.

Em julho do ano passado, Erdogan desempenhou um papel crucial na mediação desse acordo, que foi assinado por Rússia e Ucrânia com a ONU. O acordo era considerado vital para o abastecimento global de alimentos, particularmente nas regiões da África, Oriente Médio e Ásia, onde ambos os países são grandes fornecedores de trigo, cevada, óleo de girassol e outros produtos essenciais.

No entanto, em julho deste ano, a Rússia se recusou a prorrogar o acordo, alegando que as promessas de remover obstáculos às suas exportações agrícolas não foram cumpridas e que as restrições ao transporte marítimo prejudicaram seu comércio agrícola. Isso levou a tensões crescentes, com ataques russos a instalações de cereais ucranianas e ameaças a navios civis em direção a portos ucranianos.

Rússia poderia retornar ao acordo "nos próximos dias"

Putin, durante a reunião, expressou a possibilidade de que a Rússia poderia retornar ao acordo "nos próximos dias" caso as condições russas fossem atendidas. Além disso, anunciou que Moscou está finalizando um acordo para fornecer cereais gratuitos a seis nações africanas e enviará 1,1 milhão de toneladas de grãos para a Turquia, destinados ao processamento e entrega a países de baixa renda.

Erdogan, por sua vez, enfatizou a importância da questão dos grãos e expressou abertura para negociações sobre o assunto. A reunião, realizada em Sóchi, um resort no Mar Negro, durou cerca de 90 minutos. Esse encontro ocorreu após as recentes negociações em Moscou que não resultaram em progresso aparente na retomada do acordo.

Os analistas previam que Putin adotaria uma postura rígida nas negociações, reconhecendo o poder que a Rússia detém ao usar alimentos como uma ferramenta econômica. Assim, a ressurreição do acordo de grãos continua a ser um ponto de tensão na geopolítica global.