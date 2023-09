Presidente da Ucrânia demite ministro da Defesa em meio a escândalos de corrupção

Em guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022, a Ucrânia anunciou, neste domingo (3), a saída do ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, do cargo. Ao anunciar a medida em suas redes sociais, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, afirmou que o ministério precisa de “novas abordagens” no momento em que a guerra com a Rússia entra em seu 19º mês. Para o lugar de Reznikov, foi nomeado Rustem Umerov, ex-deputado popular da Ucrânia.

VEJA MAIS

A troca ocorre em meio a uma série de escândalos de corrupção envolvendo o Ministério da Defesa da Ucrânia. Reznikov não foi implicado em nenhum deles, mas a situação pode ter prejudicado o agora ex-ministro. Zelensky afirma que erradicar a corrupção em todo o governo da Ucrânia é vital para as chances de Kiev de alcançar a tão esperada adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e à União Europeia.

Um dos oligarcas mais poderosos da Ucrânia e um importante apoiador de Zelensky durante a campanha presidencial em 2019, Ihor Kolomoisky, foi preso no sábado (2) como parte de uma investigação de fraude. Por decisão de um tribunal de Kiev o, ele deve ficar 60 dias em prisão preventiva, enquanto as autoridades investigam acusações.