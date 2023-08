Estudante de medicina morto na guerra na Ucrânia recebe homenagens póstumas

Um dedicado estudante de medicina, de 24 anos, de Curitiba, morreu durante combate da guerra na Ucrânia contra Rússia. A informação sobre o falecimento chegou no último domingo (6), abalando familiares, amigos e a comunidade local. O jovem Antônio Hashitani era conhecido por se envolver em ações comunitárias e beneficentes.

Hashitani cursava mediciana na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e se voluntariou como soldado para defender a Ucrânia contra a invasão russa. O Centro Acadêmico de Medicina Mário de Abreu, conhecido como CAMMA-PUCPR, emitiu um comunicado oficial. "Neste momento de tristeza, o CAMMA-PUCPR presta condolências e deixa os mais sinceros pêsames a todos os familiares e amigos de nosso colega", afirmaram.

VEJA MAIS

Informações da CNN apontam que o curitibano Antônio Hashitani estava engajado na região de Bakhmut, considerado o novo epicentro da guerra. O fato de ele ter escolhido enfrentar o perigo e se posicionar na linha de frente evidencia a dedicação à causa e à busca pela paz. Aqueles que o conheciam de perto descrevem Hashitani como alguém sempre dedicado a ajudar os outros, com participação de trabalhos voluntários e humanitárias em várias partes do mundo. "Antônio não se contentava nunca, queria mais e mais. Faltando pouco tempo pra terminar sua faculdade de medicina, Antônio largou tudo e foi pra África fazer voluntariado. Mas com a sua teimosia, decidiu que precisava ir além então foi pra Ucrânia se voluntariar na guerra", tivemos uma amiga na próxima.