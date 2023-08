Soldado brasileiro é morto em confronto entre Rússia e Ucrânia

Nesta sexta-feira (8), um soldado brasileiro foi morto pelo exército russo durante o confronto entre a Rússia e a Ucrânia. A informação foi confirmada no Twitter da seção brasileira da estatal de notícias russa Sputnik Brasil.

A publicação no Twitter informa que soldados russos "eliminaram" mais um "mercenário do Brasil" que estava a serviço do exército ucraniano. O termo "mercenário" é usado para se referir a soldados de diversas nacionalidades que se unem às forças militares de países envolvidos no conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

VEJA MAIS

O Ministério da Defesa confirmou a presença de brasileiros na região, mas não forneceu detalhes sobre a quantidade de soldados que lutaram no conflito. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia começou-se em 24 de fevereiro de 2022, quando as tropas russas invadiram a Ucrânia. O conflito tem se mantido em curso sem perspectivas claras de resolução.