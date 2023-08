Zelensky: "Rússia pode ficar sem navios se ataques a portos da Ucrânia continuarem"

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou que a Rússia pode ficar sem navios se as forças de Moscou continuarem a atacar os portos ucranianos.



Em conversa com a mídia latino-americana no domingo (6), Zelensky disse que o país não possui "tantas armas, mas se continuarem atirando, podem ficar sem embarcações até o final da guerra”, informou o jornal argentino La Nación



“E é isso que queremos mostrar a eles. A Ucrânia definitivamente responderá a qualquer ataque à população civil e aos corredores de grãos. Se a Rússia continuar a dominar o Mar Negro e bloqueá-lo com mísseis, a Ucrânia fará o mesmo, o que é uma defesa justa das capacidades da Ucrânia ”, disse.

Os comentários de Zelensky foram feitos depois que drones ucranianos atingiram um petroleiro russo e um navio de guerra nos últimos dias.

As Nações Unidas condenaram os recentes ataques da Rússia ao armazenamento de grãos ucraniano.

De acordo com Denise Brown, coordenadora humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Ucrânia, a decisão de Moscou de retirar-se do acordo de grãos do Mar Negro e os repetidos ataques aos portos e infraestrutura ucranianos “estão causando danos intransponíveis ao setor agrícola da Ucrânia e podem acentuar ainda mais a fome das pessoas mais pobres do mundo”.