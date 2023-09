Ditador norte-coreano Kim Jong-un desembarca na Rússia para reunião com Putin

O ditador norte-coreano Kim Jong-un já está na Rússia, onde se reunirá “nos próximos dias”, com o presidente Vladimir Putin, segundo a agência de notícias estatal russa Interfax. Jong-um viajou de trem e desembarcou na estação ferroviária de Khasan, região de Primorky, na manhã desta terça-feira (12).

Fontes do governo dos Estados Unidos informaram à agência de notícias Associated Press que a expectativa é de que Putin aproveite a reunião para tentar obter armamentos para usar na guerra na Ucrânia.

Kim Jong Un desembarca na estação ferroviária de Khasan, região de Primorky (Handout / RUSSIAN ENVIRONMENT MINISTRY / AFP)

A Coreia do Norte conta com um arsenal de armas desenvolvido de acordo com os padrões soviéticos que poderiam ser utilizados no conflito.

O líder norte-coreano pode, em troca, pedir auxílios para seus setores de energia e alimentação, além de tecnologia para desenvolvimento de armamentos mais avançados, como mísseis balísticos intercontinentais.

Vladimir Putin está em Vladivostok, no sul da Rússia, mesma cidade onde ele se reuniu pela última vez com Kim Jong-um, no ano de 2019. O líder russo está na região para participar de um evento com lideranças locais.