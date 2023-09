Após anos de isolamento, Coreia do Norte vai reabrir fronteiras para estrangeiros

Após anos de isolamento devido a pandemia da Covid-19, a Coreia do Norte vai reabrir suas fronteiras a estrangeiros. A notícia foi dada na segunda-feira (25) pela emissora estatal chinesa CCTV, citada pela Bloomberg.

Sem dar mais detalhes, o canal de televisão disse que Pyongyang vai permitir a entrada de estrangeiros depois de um período de quarentena de 2 dias na chegada. Por hora, nenhuma publicação norte-coreana confirmou a informação.

A Coreia do Norte tem vindo lentamente a aliviar as restrições fronteiriças impostas em 2020. Em julho, o país permitiu a entrada de delegações da China e da Rússia



O líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou a Rússia em meados deste mês.