VÍDEO: Inteligência artificial recria lendas do folclore brasileiro com imagens realistas

Utilizando inteligência artificial (IA), uma ferramenta de criação de imagens recriou personagens clássicos do folclore brasileiro, com uma visão realista e cheia de detalhes. Além de ilustrar cada personagem, a IA animou as imagens, gerando movimentos que dão uma sensação de vida.

Personagens como o Saci-Pererê, Curupira, Iara e o Boto Cor-de-Rosa podem ser visualizados com alguns detalhes nunca antes imaginados, inclusive com representações visuais baseadas em descrições das lendas. O vídeo da ilustração viralizou nas redes sociais.

Confira as versões das lendas do folclore criadas pela inteligência artificial e a história por trás de cada um:

Saci-Pererê

Folclore brasileiro criado por inteligência artificial (IA). (Reprodução/Redes Sociais)

Representado como um jovem negro de uma perna só, o Saci-Pererê é um dos personagens mais populares do folclore nacional. Segundo a lenda, originária do povo Tupi-Guarani, ele é astuto e prega peças nas pessoas, saltando rapidamente pela mata com seu característico gorro vermelho.

Boitatá

Folclore brasileiro criado por inteligência artificial (IA). (Reprodução/Redes Sociais)

Na versão tupi-guarani, o Boitatá é descrito como uma cobra de fogo que protege as florestas. Com olhos brilhantes e uma presença hipnotizante, essa figura lendária é capaz de cegar qualquer um que a encara. A IA ilustrou o Boitatá com um corpo serpenteante e brilhante, criando um efeito de fogo em movimento.

Boto Cor-de-Rosa

Folclore brasileiro criado por inteligência artificial (IA). (Reprodução Redes Sociais)

Esta lenda amazônica, muito popular na região Norte, conta a história de um boto que se transforma em um homem atraente, sempre vestido de branco, para seduzir mulheres ao cair da noite. A lenda diz que, quando não há informações sobre a paternidade de uma criança, ela é chamada de "filha do boto".

Curupira

Folclore brasileiro criado por inteligência artificial (IA). (Reprodução/Redes Sociais)

Guardião das florestas, o Curupira é conhecido pelos pés virados para trás, estratégia para confundir aqueles que tentam perseguir ou explorar a mata de forma predatória. O personagem recriado pela IA exibe um semblante determinado, tatuagens e seu cabelo de fogo.

Iara, a Mãe D’água

Folclore brasileiro criado por inteligência artificial (IA). (Reprodução/Redes Sociais)

A Iara, ou Mãe D'água, é uma figura mística da tradição Tupi. Segundo a lenda, ela é uma sereia de beleza extrema, que encanta os homens com seu canto. A IA deu vida à Iara com uma animação em que ela aparece em cima de uma pedra perto das águas.

Mapinguari

Folclore brasileiro criado por inteligência artificial (IA). (Reprodução/Redes Sociais)

Descrito como um bicho-preguiça gigante, o Mapinguari possui longos pelos vermelhos, um olho central e uma boca que se abre no abdômen. Essa criatura é conhecida por suas garras afiadas e gritos altos. A IA recriou o Mapinguari em sua forma selvagem e colossal, como se sua pelagem fossem folhas.

Caipora

Folclore brasileiro criado por inteligência artificial (IA). (Reprodução/Redes Sociais)

Protetora das florestas e dos animais, a Caipora é uma figura de pequena estatura que, segundo a lenda, vive no coração da mata e age como guardiã dos seres que ali habitam. A Caipora da IA foi representada com feições indígenas e expressão protetora, reforçando seu vínculo com a natureza.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)