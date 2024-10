Apple oferece US$ 1 milhão para quem hackear seu novo sistema de inteligência artificial; saiba como

Em uma iniciativa ousada para garantir a segurança de seu novo sistema de inteligência artificial, o Apple Intelligence, a Apple anunciou uma recompensa milionária para qualquer pessoa que consiga encontrar vulnerabilidades em sua nuvem privada. A oferta, que chega a até US$ 1 milhão (equivalente a R$ 5,71 milhões), espera atrair especialistas e entusiastas de tecnologia para testar as camadas de segurança da computação privada da empresa.

A nova proposta de segurança faz parte do Apple Security Bounty, programa que incentiva especialistas a identificar falhas no sistema, agora também aberto ao público, ao contrário de anos anteriores, quando apenas auditores terceirizados tinham acesso à infraestrutura.

"Para encorajar a pesquisa em computação em nuvem privada, estamos expandindo o Apple Security Bounty para incluir prêmios que revelem vulnerabilidades capazes de comprometer nossas garantias de segurança e privacidade", declarou a empresa em comunicado oficial.

Segundo a Forbes, a premiação máxima será oferecida para aqueles que conseguirem executar códigos não detectados pelo sistema, acessando áreas confidenciais da nuvem da Apple.

As recompensas variam conforme a natureza e a gravidade das descobertas: US$ 100 mil (R$ 570 mil) para execução de código não testado e US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão) para quem acessar informações sensíveis fora do limite de confiança do sistema.

Como participar do desafio?

Apple oferece US$ 1 milhão para quem hackear sua nova IA e desafia hackers do mundo todo. (Divulgação/Apple)

Os interessados precisarão utilizar um Mac com chip da série M e 16 GB de RAM para analisar a segurança do ambiente virtual da nuvem privada da Apple, o que pode ser feito na visualização para desenvolvedores do macOS Sequoia 15.1.

O Apple Intelligence, que chegará aos iPhones 15 e 16 Pro, foi revelado em setembro com promessas de aprimoramento na classificação de mensagens, escrita generativa e criação de emojis personalizados. No entanto, apenas usuários dos modelos mais recentes poderão aproveitar o sistema.

Para mais informações e acesso ao código-fonte divulgado, os interessados podem acessar o site oficial da Apple e conferir detalhes sobre as premiações e diretrizes para participação no programa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de OLiberal.com)