Carros, motos e viagens: veja o que é possível comprar com o valor do iPhone 16

A Apple finalmente revelou o iPhone 16 e suas novas funcionalidades na tarde da última segunda-feira (09), durante um evento realizado nos Estados Unidos. A nova linha de celulares apresenta a incorporação de inteligência artificial (IA), que promete melhorar a experiência do usuário em diversos aspectos, como fotografia e assistente virtual.

Os modelos disponíveis no Brasil incluem:

iPhone 16

128 GB: R$ 7.799

256 GB: R$ 8.599

512 GB: R$ 10.099

iPhone 16 Plus

128 GB: R$ 9.499

256 GB: R$ 10.299

512 GB: R$ 11.799

iPhone 16 Pro

128 GB: R$ 10.499

256 GB: R$ 11.299

512 GB: R$ 12.799

1 TB: R$ 14.299

iPhone 16 Pro Max

256 GB: R$ 12.499

512 GB: R$ 13.999

1 TB: R$ 15.499

Os novos modelos do iPhone 16 estarão disponíveis para pré-venda a partir de 24 de setembro. A Apple costuma oferecer opções de parcelamento em até 12 vezes ou um desconto de 10% para pagamentos à vista. Contudo, com o valor do iPhone 16, que varia de R$ 7.799 a R$ 15.499, é possível viajar, adquirir alguns eletrônicos novos para casa e até mesmo comprar um carro.

Confira as opções:

Viagens : Pacotes de viagem para destinos nacionais, como Salvador ou Rio de Janeiro, podem ser encontrados por até R$ 1.000, permitindo que você conheça até 10 capitais brasileiras e caso deseje fazer uma viagem à Disney, é possível encontrar pacotes de viagem custando a partir de R$ 3.210 por pessoa.

: Pacotes de viagem para destinos nacionais, como Salvador ou Rio de Janeiro, podem ser encontrados por até R$ 1.000, permitindo que você conheça até 10 capitais brasileiras e caso deseje fazer uma viagem à Disney, é possível encontrar pacotes de viagem custando a partir de R$ 3.210 por pessoa. Carros usados : É possível comprar um carro usado de modelo popular, como um Renault Clio ou Ford Fiesta, por valores entre R$ 8.000 e R$ 10.000.

: É possível comprar um carro usado de modelo popular, como um Renault Clio ou Ford Fiesta, por valores entre R$ 8.000 e R$ 10.000. Motos : Modelos de motos 0km, como a Shineray Worker 125, estão disponíveis a partir de R$ 8.490.

: Modelos de motos 0km, como a Shineray Worker 125, estão disponíveis a partir de R$ 8.490. Eletrônicos : Você pode adquirir uma Smart TV 4K de 55 a 65 polegadas ou um bom notebook para trabalho ou estudo.

: Você pode adquirir uma Smart TV 4K de 55 a 65 polegadas ou um bom notebook para trabalho ou estudo. Consoles de Videogame: Um PlayStation 5 ou Xbox Series X, junto com alguns jogos, é outra opção viável.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)