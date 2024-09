iPhone 16, Apple Watch Series 10, AirPods 4 e mais: confira os lançamentos da Apple em 2024

A Apple promoveu, nessa segunda-feira (9), na Califórnia (Estados Unidos - EUA), o evento de lançamento anual de novos produtos. Nesse ano, o tema é “It’s Glowtime” (”É hora de brilhar”, em tradução ao português). Entre as novidades da empresa de tecnologia, está iPhone 16, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2, AirPods 4 e AirPods Pro 2.

VEJA MAIS

iPhone 16

iPhone 16 (Reprodução)

O novo iPhone, com versão normal e Plus, se destaca com o processador A18, sendo 30% mais rápido do que o iPhone 15. Para gamers, o desempenho superior é uma vantagem. O iPhone 16 tem 6.1 polegadas, enquanto o iPhone 16 Pro possui 6.7 polegadas.

O design do aparelho, que possui traseira semelhante ao iPhone 11, conta com botão de ação (presente no modelo anterior) e novo botão exclusivo para fotografar. A Apple decidiu inovar nos tons do celular, com versão lilás, verde e rosa mais vibrantes, além do tradicional preto e branco.

Segundo Craig Federighi, vice-presidente de engenharia de software da Apple, a Apple Intelligence - Inteligência Artificial (IA) da empresa - é “o coração da linha iPhone 16”. “Com o Apple Intelligence no iPhone 16, a Inteligência Artificial de dará muitas formas de reviver suas fotografias”, disse. Além do iPhone 16, modelos antigos também recebem a Apple Intelligence gratuitamente.

Funções já compartilhadas durante a Worldwide Developers Conference (WWDC), em junho, foram reforçadas durante o evento. Na fotografia, o iPhone 16 chega com duas câmeras, de 48 MP e telefoto de 12 MP, além de novas ferramentas: zoom e foco de imagem, por exemplo.

iPhone 16 Pro (Reprodução)

Na versão Pro do aparelho, é possível adquirir em tom bronze, chamado de Desert Titanium. O celular possui três câmeras traseiras (iguais aos da linha comum, somadas à ultra-angular de 48 MP) e está disponível, também, em versão Max. O iPhone 16 Pro é de 6.3 polegadas e o iPhone 16 Pro Max, de 6.9 polegadas. O processador é A18, em versão melhorada.

A câmera do iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max possui recursos de luz inéditos, além da possibilidade de gravação em 4K com 120 FPS (”frames per second”, ou “quadros por segundo” em português). O aparelho é sugerido pela Apple como uma possível câmera profissional.

Apple Watch Series 10 e o Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Series 10 (Reprodução)

Duas versões do relógio inteligente da Apple estão disponíveis, o Apple Watch Series 10 e o Apple Watch Ultra 2. O Series 10 tem tela 30% maior do que a versão anterior e 40% mais brilhante. O relógio, com processador S10, pode ser carregado em até 80% durante 30 minutos e é o mais fino da história da marca.

O aparelho está disponível nos tons preto, rosé e dourado. A cor preta é exclusiva para o relógio, nomeada Jet Black. Versões de cores baseadas em ouro, prata e bronze também foram anunciadas. Entre as novidades, está a possibilidade de detectar apneia do sono (conforme autorização de agências sanitárias do país) e sensores que informam a temperatura da água, além de lembretes de medicamentos.

Apple Watch Ultra 2 (Reprodução)

O Apple Watch Ultra 2 conta com mapa offline, duração de bateria de até 36 horas e 72 horas (em modo de economia) e melhorias para uso esportivo. O aparelho é lançado com novo tom de preto, o Saturn Black.

AirPods 4, AirPods Pro 2 e AirPods Max

AirPods 4 (Reprodução)

O AirPods 4 chega ao mercado com melhor isolamento de voz e carregamento por USB-C e indução. O AirPods Pro 2 apresenta funções focadas na saúde auditiva do usuário e com ferramentas que auxiliam deficientes auditivos. O AirPods Max também é lançado com novas cores, como coral e lilás.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)