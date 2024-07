Mercado de smartphones cresce 6,5% no 2º tri, liderado por Samsung e Apple, diz IDC

As vendas globais de smartphones aumentaram 6,5% no segundo trimestre, impulsionadas por dispositivos de Samsung e Apple, segundo dados preliminares da empresa de pesquisa de mercado IDC divulgados nesta segunda-feira (15/07).

Apesar do crescimento no período, a recuperação total da demanda ainda não aconteceu, com o mercado ainda em dificuldades em algumas regiões.

As vendas globais de smartphones cresceram pelo quarto trimestre consecutivo, afirmou a IDC, com fabricantes apostando que recursos de inteligência artificial poderão atrair consumidores preocupados com o preço dos aparelhos.

Há “muito entusiasmo” no mercado de smartphones entre os investidores, graças aos preços médios de venda mais altos e ao burburinho em torno dos smartphones com inteligência artificial, que devem conquistar 19% do mercado este ano, disse Nabila Popal, diretora de pesquisa da equipe Worldwide Tracker da IDC.

“Como a Apple e a Samsung continuam a empurrar o topo do mercado e se beneficiam mais da tendência em curso, muitos fabricantes chineses estão aumentando as vendas na extremidade inferior (de preços) em uma tentativa de capturar a participação no volume em meio à fraca demanda”, disse Popal.

A Apple realizou uma conferência para desenvolvedores no mês passado, na qual apresentou iPhones com recursos derivados do ChatGPT, da OpenAI.

E na semana passada, a Samsung anunciou novos modelos nas linhas de smartphones Galaxy fold e flip, bem como novos recursos de IA.

A Samsung ocupou o primeiro lugar nas vendas de smartphones no segundo trimestre com uma participação de 18,9%, seguida pela Apple, com 15,8%, e pela Xiaomi com 14,8%.