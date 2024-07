Samsumg anuncia Galaxy Ring, novo anel inteligente, e celular dobrável

A fabricante sul-coreana Samsung anunciou nesta quarta-feira (10/07) o Galaxy Ring, um anel inteligente focado no monitoramento de saúde. O anúncio ocorreu durante o Galaxy Unpacked 2024, em Paris, França.

O anel inteligente foi projetado para ser usado 24h por dia e tem três sensores que prometem monitoramento avançado do sono. O dispositivo funcionará somente conectado a celulares e relógios da Samsung. O Galaxy Ring está disponível em três cores; titânio Preto, titânio Prata e titânio Dourado, e nove opções de tamanho.

Inteligência artificial

No evento, a empresa anunciou o lançamento do ecossistema Galaxy AI, inteligência artificial que vai integrar os dispositivos da marca. Segundo a fabricante sul-coreana, a Galaxy AI estará presente em 200 milhões de dispositivos Galaxy ainda este ano, com tradução ao vivo para 16 idiomas, mesmo offline.

Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6

A Samsung anunciou também a nova linha de smartphones dobráveis, Os Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. A principal novidade dos aparelhos são os novos recursos de inteligência artificial, que agora tem um novo modo de tela dupla que permite que as duas pessoas vejam as traduções nas telas interna e externa. E o recurso de Tradução simultânea, que traduz chamadas em tempo real, foi expandido para aplicativos de terceiros selecionados.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)