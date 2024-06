iOS 18: veja novidades do novo sistema operacional da Apple

A Apple revelou nesta segunda-feira (10) novidades do iOS 18, a próxima versão do seu sistema operacional para iPhones. A atualização para smartphones contará com recursos de personalização e inteligência artificial. Abaixo, confira as inovações do iOS 18.

Tela de início

Com o iOS 18, os aplicativos poderão ser movidos de maneira livre para qualquer lugar da tela de início. Além disso, será possível personalizar os ícones com cores para complementar o papel de parede.

Central de Controle

A Central de Controle também será alterada. Além de um repaginada no visual, o usuário poderá navegar continuamente para acessar mais opções de controle, incluindo de aplicativos de terceiros — graças a uma API 1 que será disponibilizada para desenvolvedores.

Tal API também permitirá colocar novos controles na tela bloqueada, substituindo os botões da lanterna e da câmera, bem como oferecer ainda mais opções ao botão de ação dos iPhones 15 Pro/15 Pro Max.

Bloqueio de Apps

No iOS 18, os usuários terão a capacidade de bloquear nativamente aplicativos, exigindo autenticação para acessá-los. Além disso, será possível ocultar informações dos resultados de pesquisa e da Siri. Os aplicativos também poderão ser completamente ocultados e agrupados em uma pasta específica para aplicativos ocultos e bloqueados.

Mudança nos Apps

Com o iOS 18, alguns aplicativos do iPhone ganharão novas funções em seu funcionamento, facilitando a dinâmica do uso dos mesmos.

Mensagens: A partir da nova atualização, no app Mensagens (Messages), os Tapbacks poderão ser utilizados com qualquer emoji ou adesivo. Também será possível agendar o envio de mensagens e aplicar formatações como negrito, itálico, sublinhado ou tachado.

De forma mais destacada, a Apple revelou o Mensagens via satélite, um recurso que utiliza a mesma tecnologia do SOS de Emergência via satélite, permitindo receber e enviar mensagens em áreas sem cobertura. Além disso, foi oficialmente anunciado que o suporte para mensagens RCS - protocolo Serviços de Comunicação Avançada, no qual todos os participantes de uma conversa precisam ativar os chats RCS - que já estava previsto, será integrado aos aparelhos com o iOS 18. Também está prevista a integração de lembretes ao aplicativo Calendário (Calendar).

Mail: Com o iOS 18, o app Mail, permitirá a categorização automática de emails como primários, transações, atualizações e promoções, para auxiliar na priorização no recebimento de emails.

Maps: Com o novo sistema operacional, o app Mapas (Maps) terá mapas topográficos com redes de trilhas e rotas de caminhada.

Fotos: O app Fotos, a galeria do celular, também receberá novidades. Agora, aplicativo estará unificado em uma visualização única, com a grade de fotos na parte superior da interface e a biblioteca, organizada por tema, logo abaixo. O espaço abaixo da grade de fotos será dedicado às Coleções, proporcionando a navegação por tópicos como Pessoas, Memórias, e outros. Além disso, os grupo de pessoas e pets reunirá fotos de grupos de pessoas, enquanto as coleções poderão ser fixadas ou reorganizadas. Com iOS 18, ao deslizar para a direita na grade, você encontrará um novo carrossel com fotos em destaque e outras coleções favoritas. Este carrossel será atualizado automaticamente para exibir novas imagens conforme disponíveis.

Modo de Jogo

A Apple revelou, ainda, que o iOS 18 trará o Modo de Jogo (Game Mode) - após ser lançado primeiramente com o macOS Sonoma 14. A função possibilitará a minimização das atividades em segundo plano para manter altas taxas de quadros, além de proporcionar melhores conexões para AirPods e controladores de jogos sem fio.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)