iPhone caiu na água? Arroz não é a solução, diz alerta da Apple

Já ouviu que falar que o arroz ajuda a tirar a umidade do aparelho celular? Na verdade, segundo a Apple, colocar o iPhone em um saco de arroz após cair na água é um mito que pode danificar o aparelho. A empresa orienta os usuários a seguir outras medidas para secar o dispositivo e evitar danos.

A sabedoria popular diz que colocar o celular no arroz é a solução para recuperar um aparelho que caiu na água. Mas a Apple discorda. Em seus manuais de suporte técnico, a empresa faz um alerta sobre como lidar com um celular molhado. "Não coloque o iPhone em um saco de arroz. Se fizer isso, pode permitir que pequenas partículas de arroz danifiquem o iPhone".

A explicação para este alerta é que o arroz só absorve a umidade superficial do aparelho, mas não consegue secar completamente o interior. Isso pode levar à corrosão dos componentes internos e danificar o iPhone permanentemente.

O manual também orienta contra "o uso de uma fonte de calor externa ou ar comprimido" ou a inserção de um objeto estranho no conector, como uma toalha de papel ou cotonete.

O que fazer com o celular molhado?

A empresa recomenda seguir estes passos para secar o iPhone molhado:

- Desligue o iPhone.

- Remova o excesso de água. Bata suavemente o iPhone contra a sua mão com o conector virado para baixo.

- Seque o iPhone com um pano macio e sem fiapos.

- Deixe o iPhone em uma área seca com fluxo de ar por pelo menos 30 minutos. Não use uma fonte de calor externa ou ar comprimido.

- Após 30 minutos, tente carregar o iPhone. Se o iPhone não carregar, deixe-o secar por mais tempo.

A Apple também informa que os iPhones possuem um mecanismo que detecta a presença de líquido na porta de carregamento ou no interior. Se o aparelho detectar umidade, ele exibirá um alerta e desativará a porta USB-C ou Lightning temporariamente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)