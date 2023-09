Apple lança serviço no Brasil que transforma iPhone em maquininha de pagamento; entenda

Nesta terça-feira (19), a Apple anunciou mais uma novidade após lançar o iPhone 15 na semana passada. Dessa vez, a grande novidade será no mercado de pagamentos com o lançamento do "Tap to Pay", um serviço de pagamento que promete substituir as tradicionais maquininhas de cartão de crédito e débito pelo próprio iPhone ou a Apple Watch. O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber essa tecnologia.

Com o "Tap to Pay", a empresa se une à CloudWalk, dona da marca de maquininhas "Infinity Pay". Com simplicidade, pequenos e médios comerciantes ou empreendedores individuais poderão oferecer seus próprios iPhones ou Apple Watches como meios de pagamento. Os clientes poderão simplesmente aproximar seus celulares dos smartphones dos vendedores para efetuar pagamentos, sem a necessidade de inserir o cartão em uma maquininha.

A Apple já anunciou parcerias com algumas empresas do país, como Nubank, Stone e SumUp, para facilitar a adoção do serviço que estará disponível em breve. O "Tap to Pay" aceita Apple Pay, Android com Samsung e Google Pay. Cartões de débito e crédito das principais redes de pagamento, como American Express, Mastercard e Visa, poderão ser usados para realizar transações por aproximação. No entanto, para os comerciantes, será necessário ter pelo menos um iPhone X (lançado em 2018) ou um modelo mais recente.

A novidade foi lançada recentemente nos Estados Unidos e já está disponível em outros países, como Taiwan, Austrália, Reino Unido e Holanda.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)