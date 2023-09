Após lançamento do iPhone 15, modelos anteriores ficam mais baratos; confira

Nesta terça-feira (12), a Apple lançou o novo iPhone 15 e surpreendeu os consumidores ao reduzir significativamente os preços dos modelos dos iPhone 13 e 14 em sua loja online. Em alguns casos, a redução pode chegar em até 25%. Essa estratégia foi adotada pelo varejo pouco antes da apresentação oficial do novo dispositivo.

No varejo brasileiro, essas quedas de preços também já haviam refletido nos modelos mais antigos da Apple no final de semana anterior ao lançamento do iPhone 15.

Preços do iPhone 13

Os preços do iPhone 13 variam de acordo com o armazenamento interno. O de 128 GB teve redução de 15,4%, com o valor de R$ 5.499,00. Já o de 256 GB agora está na faixa dos R$ 6.299,00, com 16% de baixa, e o de 512 GB, com o maior armazenamento, com 18% de redução, está custando R$ 7.799,00.

O iPhone 13 mini, com sua tela de 5,4 polegadas, saiu de linha.

Preços do iPhone 14

O grande destaque foi o iPhone 14 Plus, lançado no ano anterior com um display de 6,7 polegadas, que teve as maiores reduções de preço no mercado brasileiro. A versão de entrada, com 128 GB de armazenamento, passou de R$ 8.599,00 para R$ 6.499,00, representando uma queda de 24,4%.

Enquanto isso, as versões com 256 GB e 512 GB agora são comercializadas por R$ 7.299,00 (-23,9%) e R$ 8.799,00 (-24,1%), respectivamente.

O iPhone 14, com sua tela de 6,1 polegadas, está com os valores de R$ 5.999,00 para o modelo de 128 GB, R$ 6.799,00 para o modelo de 256 GB e R$ 8.299,00 para o modelo de 512 GB. Todas essas quedas representam uma diminuição de 21% nos preços dos três dispositivos.

Preços do iPhone 15

No iPhone 15, a Apple manteve sua fórmula tradicional de oferecer quatro modelos diferentes, com variações no tamanho da tela, processador e conjunto de câmeras.

No Brasil, o iPhone 15 comum poderá ser encontrado por até R$ 9,6 mil, o iPhone 15 Plus por R$ 10,6 mil, iPhone 15 Pro por R$ 13,1 mil e o iPhone 15 Pro Max por R$ 13,4 mil. No entanto, ainda não há uma data de lançamento confirmada para o iPhone 15 no Brasil, enquanto as vendas nos Estados Unidos e outros mercados começam em 22 de setembro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)