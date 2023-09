Veja as novidades do novo iPhone 15 que será lançado nesta terça-feira (12), na sede da Apple

O lançamento do aguardado iPhone 15 será nesta terça-feira (12), durante um evento que ocorrerá na sede da Apple, localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, sendo transmitido ao vivo a partir das 14h. Na ocasião, as expectativas giram em torno do lançamento das quatro versões do aparelho, sendo eles o iPhone 15 Plus, iPhone 15, considerados os mais simples, e os da versão premium, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

A hightech também deve anunciar as novas versões dos relógios Apple Watch Series 9 e Ultra, além do AirPods Pro.

VEJA MAIS

Veja as novidades dos produtos

iPhone 15

- Os aparelhos estarão disponíveis em quatro versões, sendo elas o iPhone Plus, iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, com os mesmos preços da linha iPhone 14, com exceção da linha premium.

- Com relação ao carregador, seguindo à exigência da UE, a Apple vai mudar o sistema de carregamento de todos os novos modelos, seguindo o uso do USB-C, utilizados em aparelhos da Samsung e Xiaomi.

- Todos os modelos terão a chamada Dynamic Island, que é um recorte mínimo da parte superior da tela, em formato de pílula, lançada no ano passado nas versões Pro e Pro Max. A tecnologia permite que o usuário receba notificações sem sair do aplicativo em uso.

- A versão Pro Max pode ter a capacidade de armazenamento interno de até 2 TB (Terabyte), sendo o dobro da versão atual. Os tamanhos seguirão padrão de 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

- Os modelos Pro e Pro Max terão mais espaços na tela, com a borda ao redor do display de 2,2 mm para 1,5 mm (milímetros). Os tamanhos devem oscilar de 6,1 polegadas a 6,7 polegadas.

O sistema operacional terá a versão iOs 17, anunciada em junho deste ano.

Apple Wach

Os relógios também receberão atualizações de sensores e velocidade, além de eficiência e precisão, como o sensor óptico de frequência cardíaca da Apple.

As pulseiras de couro também estão sendo “deixadas de lado”, seguindo o comportamento do consumidor da marca. A empresa recentemente cortou os preços em até 90% em algumas de suas pulseiras de couro e pulseiras de relógio da marca Hermes em uma loja interna para funcionários.

Air Pods

Já nos fones de ouvido, as atualizações estão no carregamento USB-C, sendo o AirPods Pro um dos primeiros modelos a receber a modificação.

Também haverá mudanças no hardware e software, onde será possível realizar a troca automática de dispositivo aprimorada, a capacidade de ativar e desativar o som dos próprios AirPods e um novo recurso chamado Conversation Awareness que silencia automaticamente a mídia quando as pessoas começam a falar para o usuário.

A Apple também está trabalhando em novos recursos de saúde para AirPods, incluindo detecção de temperatura corporal e um novo sistema de teste auditivo, mas essas melhorias provavelmente serão lançadas mais tarde.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com