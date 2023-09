Apple lança quatro novos iPhones e adere à entrada tipo USB-C

A Apple revelou seus quatro mais recentes modelos de smartphones nesta terça-feira (12). Todos eles abandonaram o uso do carregador Lightning, exclusivo da empresa, em favor da entrada USB-C, uma decisão em conformidade com uma determinação da União Europeia. Para os brasileiros, é tmabém uma boa notícia, pois é a mais utilizada no país em modelos avançados.

Os destaques da linha incluem o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, que receberam acabamento em titânio e prometem ser os mais leves da categoria "Pro" até o momento, além de apresentarem bordas mais finas ao redor da tela.

VEJA MAIS

Ambos os modelos estão equipados com uma câmera principal de 48 megapixels, e o iPhone 15 Pro oferece um zoom óptico de 5x na lente telefoto. Além disso, ambos foram potencializados pelo novo processador A17 Pro da Apple, projetado para proporcionar uma experiência de jogo aprimorada.

Entrada tipo C do novo Iphone (Apple / Divulgação)

A Apple também introduziu uma mudança notável: o botão "liga/desliga" foi renomeado como "botão de ação" e agora pode ser personalizado pelos usuários para executar ações específicas.

Telas e mais especificações do IPhone 15

Os modelos mais acessíveis da nova linha, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus, incorporaram o recurso Dynamic Island, que estreou inicialmente no iPhone 14 Pro e permite que a área em torno da câmera frontal interaja com animações do sistema operacional.

A câmera principal destes modelos passou de 12 para 48 megapixels, e eles foram equipados com o processador A16, que já estava presente nos modelos iPhone 14 Pro e Pro Max.

O iPhone 15 possui uma tela de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 15 Plus ostenta uma tela de 6,7 polegadas. Ambos serão oferecidos em cinco cores diferentes: preto, branco, verde, amarelo e vermelho.

Outra melhoria anunciada pela Apple está relacionada à qualidade de áudio durante as chamadas telefônicas. Com o iPhone 15, os usuários poderão utilizar o cancelamento de ruído para destacar a voz da pessoa com quem estão conversando.

Modelos e preços do Iphone 15

Modelo 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB iPhone 15 R$ 7.299 R$ 8.099 R$ 9.599 - iPhone 15 Plus R$ 8.299 R$ 9.099 R$ 10.599 - iPhone 15 Pro R$ 9.299 R$ 10.099 R$ 11.599 R$ 13.099 iPhone 15 Pro Max R$ 10.999 R$ 12.499 R$ 13.999 -