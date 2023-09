Mulher é flagrada roendo cabo que prendia Iphone em balcão de loja

Na China, uma mulher foi flagrada roendo o cabo de segurança que prendia um Iphone 14 Plus ao balcão expositor de venda, na tentativa de roubá-lo. O caso ocorreu em Fuzhou, na província de Fujian, no dia 8 de agosto.

Nas imagens, a mulher entra na loja e começa a mexer no aparelho. Pouco depois, ela aparece tentando puxar o fio com as mãos, mas, ao perceber que não teria sucesso, começa a roer e cortar o cabo com os dentes.

Funcionários alegaram que escutaram o alarme tocar, mas acreditaram que se tratava de um disparo acidental do sistema por engano.

Apenas após a fuga da mulher um funcionário notou o cabo danificado e o balcão vazio, quando decidiram olhar nas câmeras de segurança.

Os agentes da polícia identificaram a mulher, que foi detida logo depois. Em depoimento, a suspeita relatou que havia perdido seu celular recentemente e que entrou na loja com o intuito de comprar um novo, mas que desistiu por causa do preço.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com