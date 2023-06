Mulher usa celular de idoso e faz pix de R$ 3 mil para si mesma

Uma mulher de 46 anos foi detida em Pará de Minas, região Centro-Oeste de Minas Gerais, após cometer um furto de R$ 3 mil contra um idoso de 73 anos, que era seu amigo. De acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o incidente ocorreu na última quinta-feira (22), quando o idoso percebeu que a suspeita havia subtraído a quantia de sua conta bancária por pix.

VEJA MAIS

A vítima relatou às autoridades policiais que a mulher aproveitou-se da proximidade entre eles e, alegando necessitar ajustar as configurações do celular, acessou o aplicativo bancário e realizou a transferência do valor.

Após investigações no sistema policial, a equipe da Polícia Civil, sob a coordenação do delegado Ederson Gonçalves da Silva, conseguiu identificar a suspeita e constatou a existência de um mandado de prisão preventiva contra ela.

Após um monitoramento cuidadoso, a suspeita foi localizada e conduzida à Delegacia Regional em Pará de Minas, onde o mandado de prisão foi cumprido. Durante seu depoimento, ela confessou o crime e entregou à polícia apenas um terço da quantia furtada, que já foi devolvida à vítima.

Ao término do procedimento, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para os devidos encaminhamentos legais.