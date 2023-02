Suspeito de ameaçar ex-namorada com mensagens via PIX é preso

Um homem que ameaçava uma ex-namorada com centenas mensagens via Pix foi preso na última quinta-feira (23) em Paço do Lumiar, município da região metropolitana de São Luís, no Maranhão.

O homem, de 26 anos, havia sido bloqueado nas redes sociais pela ex-namorada. Insatisfeito com o término do relacionamento, ele enviava mensagens ameaçadoras via transferências bancárias.

A vítima também era fotografada pelo suspeito na rua de sua casa e do trabalho. Ele tinha como objetivo amedrontar a jovem, que tem 27 anos, demonstrando que ela estava sendo vigiada por ele. Ele também colocou um cadeado no portão da casa da vítima, para impedi-la de sair.

O mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar foi cumprido pela Polícia Civil do Maranhão. O homem também é acusado de enviar fotos íntimas da vítima para os amigos dela através das redes sociais. A mulher já tinha uma medida protetiva de afastamento contra o suspeito.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)