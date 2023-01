Caso Clívia: companheiro da vítima contabiliza sete processos criminais na Justiça

Warner Silva Cabral, policial militar lotado no 32º Batalhão, possui uma ficha extensa no Tribunal de Justiça (TJPA). Em uma busca rápida no site da Justiça, o nome dele aparece relacionado a sete processos judiciais. Warner era companheiro de Clívia Viana, 32 anos, encontrada morta com um tiro na cabeça no dia 7 deste mês, em um apartamento onde os dois moravam juntos em Cametá, nordeste paraense.

Um dos processos se refere a uma medida protetiva contra a ex-mulher, Rachel Caroline Melo Cabral, com quem tem um filho de 9 anos. Segundo o boletim de ocorrência registrado na Divisão Especializada no Atendimento a Mulher (DEAM), Rachel disse à Polícia Civil em 7 de fevereiro do ano passado, que teria descoberto uma traição de Warner.

Dois antes dela ir à polícia, o marido, com quem era casada há 11 anos, teria proibido que ela se alimentasse e ainda teria tomado celular dela, para que não pedisse ajuda. Warner teria xingado Rachel na frente do filho. Vizinhos teriam escutado as agressões verbais.

No dia seguinte, o casal saiu junto com o filho de carro. Warner supostamente ameaçou matar Rachel e o garoto, jogando o automóvel contra um poste. O militar junto com a mulher teria feito um acordo de repasse de bens, mas o policial não teria aceitado. Ele ainda afirmou que ficaria com o filho.

Por conta disso, Rachel pediu uma medida protetiva com o Warner. O PM foi proibido de se aproximar da ex-companheira e de seus familiares em uma distância de 300 metros, manter contato a vítima e frequentar a casa dela.

Entretanto, Rachel informou, em março de 2022, que não tinha mais interessa que as medidas protetivas continuassem. O juiz Otávio dos Santos Albuquerque, da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, decidiu que os autos fossem arquivados.

A PM foi procurada pela reportagem para saber se o policial será ou foi afastado de suas funções operacionais. O Grupo Liberal aguarda retorno.

Sobre a morte de Clívia

No dia em que Clívia Viana morreu, a polícia disse que a ela teria tirado a própria vida. A família da vítima não acredita que a morte tenha sido suicídio e que Warner possa ter relação com o caso. Vizinhos disseram aos familiares que escutaram Clívia pedir ajuda e que o companheiro se afastasse.

Ainda segundo a polícia, a arma usada teria sido a pistola funcional de Warner. A morte da Clívia segue sendo investigada pela PC e Warner não foi preso.