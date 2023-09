Apple deverá suspender a venda de iPhone 12 na França por 'elevados níveis de radiação'

Autoridades francesas determinaram, na última terça-feira (12), que a Apple deverá suspender a venda do iPhone 12 no país, devido o aparelho emitir uma quantidade “excessiva de radiação eletromagnética”, devendo a empresa também corrigir os aparelhos existentes.

VEJA MAIS

A agência francesa que regula as frequências (ANFR) afirmou que testes revelaram que este modelo emite ondas eletromagnéticas que podem ser absorvidas pelo corpo em uma quantidade superior ao que é permitido. O órgão, então, declarou ter ordenado “a retirada do iPhone 12 do mercado francês a partir de 12 de setembro”.

A empresa explicou, ainda, que laboratórios constataram uma absorção de energia eletromagnética pelo corpo de 5,74 watts por quilograma durante testes que simulavam exposição humana ao aparelho, como quando o telefone é colocado no bolso ou segurado com as mãos. O padrão europeu estabelece uma taxa de 4,0 watts por quilograma.

“Em relação aos telefones já vendidos, a Apple deve tomar medidas corretivas o mais rápido possível para que os aparelhos afetados estejam em conformidade”, afirmou a organização em comunicado. “Caso contrário, a Apple terá que recolhê-los”. A própria ANFR ficará responsável de verificar se os modelos não são mais oferecidos.

Reguladores de vários países estabelecem limites para a quantidade de radiação que os telefones celulares podem emitir. Até o momento, a Apple não comentou sobre o assunto.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com