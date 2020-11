Usuários reclamam que nova linha do iPhone 12 está apresentando defeito

Os novos aparelho da linha Iphone 12 ainda estão em fase de pré-venda no Brasil, mas já começaram ser alvo de críticas de alguns usuários pelo mundo. Na última segunda-feira (16), o site de tecnologia GizChina reproduziu relatos de telas “esverdeadas”. Os usuários relataram que a tela do celular fica verde em locais com pouca luminosidade.

Após receberem diversas reclamações de usuários, o site Asian Economy afirmou que os funcionários da Apple reconheceram que estão cientes de “alguns casos relatados que estão atualmente sob investigação”.

Os clientes do novíssimo iPhone 12 Mini têm feito reclamações da tela de bloqueio do aparelho, que tem falhado em responder a alguns comandos simples como deslizar a parte inferior da tela para desbloquear o dispositivo, ou quando pressionam a lanterna ou o botão de câmera na tela bloqueada.

Durante os anos anteriores, outros modelos de smartphones já passaram por problemas parecidos, incluindo o Galaxy S20 Ultra, da Samsung.

Na ocasião, a fabricante reconheceu a falha em um comunicado oficial, mas explicou que ela só aparece "em um número bastante limitado" de dispositivos. O erro foi causado por alguma incompatibilidade gerada pela atualização de segurança de abril enviada aos modelos.