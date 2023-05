Jovem é hospitalizado após pular em esgoto para recuperar celular

Na manhã do último sábado (06), o operador de máquinas, Augusto Figueiredo, de 29 anos, se jogou em um valão de esgoto na Barra da Tijuca, bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para tentar resgatar o iPhone 12 Pro Max comprado há dois meses.

Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, mostram o rapaz procurando o aparelho com o corpo dentro do mangue, só com a cabeça para fora, e, em seguida, molhado e sujo, deixando o local com o aparelho na mão.

Morador de Manaus, no Amazonas, ele contou que está de férias na no Rio e que estava saindo de um festival de música quando sentiu vontade de fazer xixi. Enquanto se aliviava, o telefone acabou caindo dentro do valão com água podre.

O rapaz disse que não sabia do real risco que corria, inclusive de ser mordido por jacarés e cobras. Ele demorou três horas dentro do valão à procura do telefone. “Eu acho que na hora foi doideira. Só depois que aconteceu, fiquei pensando nos perigos".

O “rolê aleatório” terminou em um hospital da Barra da Tijuca, para onde Augusto foi levado após sair do mangue. Ele ficou na unidade por cerca de quatro horas e precisou levar pontos no pé, além de tomar uma vacina antitetânica.

Apesar de todos os riscos, Augusto conseguiu encontrar o aparelho, avaliado em R$ 5,6 mil, que voltou a funcionar normalmente.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).