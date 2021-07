Viralizou: professora coloca no carro faixa 'enfim divorciada'

Um carro circulando com a faixa a “Enfim divorciada” fez sucesso Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O veículo com o desabafo da professora Daiana Francisca de Almeida Santos, de 37 anos, viralizou em redes sociais. Ela comemorava a separação do ex-marido, sete anos depois de sair de casa. Na quinta-feira (1º), depois de um ano tentando registrar em cartório, ela conseguiu. As informações foram divulgadas pelo G1.

“Me libertei. Fiz essa faixa para comemorar depois de tanto tempo, depois de ter passado por tanta coisa em um relacionamento abusivo”, disse.

Daiana havia se casado em 2002, quando tinha 18 anos e estava grávida. O casal morou junto por 12 anos, com a interrupção de alguns meses de separação.

O desabafo veio, segundo ela, porque o agora ex-marido a traía e ameaçava fisicamente. Em 2014, ela saiu de casa. Porém, faltava oficializado o divórcio no cartório.

“Não sabia o que poderia significar o divórcio para mim. Meu ex-marido não fazia questão também de se divorciar, acho que para manter a sensação de domínio sobre mim”, disse a professora.

“Quando você não assina o divórcio, você ainda acha que está presa a alguém”, contou.