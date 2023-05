Homem mergulha em rio de fezes para procurar iPhone de R$ 7 mil; vídeo

Você mergulharia em um rio de fezes e urina por um iPhone 12 Pro Max? Pois saiba que tem gente que sim. Um manauara viralizou nas redes sociais este final de semana, após mergulhar no rio de esgoto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde estava passando férias para curtir um festival de rap. Assista ao vídeo no final da matéria!

O operador de máquinas Augusto Figueiredo, de 29 anos, havia saído do evento e foi urinar próximo ao canal de esgoto, na manhã do último sábado (6), quando seu aparelho, avaliado em torno de R$ 7 mil, caiu no líquido fétido e escuro. Para resgatar, Augusto não pensou duas vezes, se atirou no monte de fezes e urina.

As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais. Nelas, Figueiredo aparece procurando o aparelho com o corpo dentro do rio de fezes, só com a cabeça para fora, e, em seguida, molhado e sujo, deixando o local com o aparelho na mão. Ele ficou cerca de três horas no esgoto.

Figueiredo chegou a convencer outro homem a mergulhar no rio. O manauara ofereceu R$ 1.000 caso o homem encontrasse o aparelho. No entanto, foi o próprio manauara que encontrou o celular. Na saída, uma multidão que acompanhava sua busca comemorou efusivamente.

Direto para o hospital

O morador de Manaus (AM) chegou a dar entrevista para o jornal carioca O GLOBO, contando que não sabia do real risco que corria, inclusive de ser mordido por jacarés e cobras. Figueiredo ficou cerca de três horas dentro do valão à procura do telefone.

O aparelho, de acordo com ele, voltou a funcionar perfeitamente. Ele diz que, apesar do transtorno, não se arrepende do que fez. Figueiredo, que saiu de Manaus de férias, no último dia 30 e antes de chegar ao Rio passou por Santa Catarina e São Paulo, conta que saiu do mangue de ambulância direto para um hospital da Barra da Tijuca.

