Viralizou: Mulheres distraídas batem carro enquanto elogiam homens na praia em Itanhaém

Um vídeo compartilhado nas redes sociais viralizou após um acidente inusitado na Praia do Sonho, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Um carro ocupado apenas por mulheres bateu na traseira de outro veículo enquanto elas estavam distraídas elogiando dois homens que caminhavam pela calçada. O acidente foi registrado por um dos elogiados, que compartilhou as imagens no Instagram e TikTok, onde já soma mais de 1 milhão de visualizações.

O gerente comercial Guilherme Garcia, de 28 anos, e o comerciante Blenner Pedro Alba, de 32, foram os alvos dos elogios das mulheres. Segundo Guilherme, ele começou a gravar para brincar com Blenner após o funcionário de um quiosque ter dito que eles estavam saindo sem pagar. As imagens mostram as mulheres gritando "Ai, lindos" antes de serem interrompidas pela colisão.

TBT de milhões

Após o acidente, as pessoas que presenciaram a cena, assim como eles, começaram a rir da situação curiosa. Apesar disso, Guilherme contou ter preferido ir embora com os amigos para evitar confusão. "O carro da frente [que sofreu a batida], não sei se estava junto [com as mulheres], mas desceu um monte de cara e a gente ficou sem saber o que fazer. Se os caras estavam com elas, vai saber, né? As meninas mexendo com a gente, vai que é namorado de alguma, não sei. Para evitar confusão e, a gente estava bêbado também, entramos no carro e fomos embora", explicou.

O caso aconteceu em dezembro de 2022, mas vídeo foi publicado por Guilherme em suas redes sociais agora em março de 2023, como parte da gíria "Throwback Thursday" (TBT), utilizada às quintas-feiras para relembrar fotos ou vídeos antigos. Ele disse que estava desanimado e postou o vídeo para tentar se animar. "Estou feliz porque mentalizei em sair da chateação e consegui. Estou me divertindo com tudo isso", finalizou.