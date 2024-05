Apple anuncia recurso que permite controlar iPhones e iPads com os olhos no iOS 18; VÍDEO

A Apple anunciou nesta quarta-feira (15) uma grande novidade para o sistema operacional de seus iPhones e iPads: o Eye Tracking, um recurso de rastreamento ocular que permitirá aos usuários controlar seus dispositivos apenas com os olhos. A função de acessibilidade, que utiliza inteligência artificial (IA), busca facilitar o uso dos seus produtos para pessoas com deficiências físicas e estará disponível no iOS 18.

O Eye Tracking utiliza a câmera frontal do iPhone ou iPad para identificar os movimentos dos olhos do usuário. Através de aprendizado de máquina, o sistema interpreta esses movimentos e os traduz em comandos para navegar pelo sistema operacional, selecionar aplicativos e até mesmo digitar apenas com o olhar.

A Apple garante que todos os dados utilizados para configurar e utilizar o Eye Tracking são armazenados de forma segura no dispositivo e não são compartilhados com a empresa. A funcionalidade estará disponível para todos os usuários de iPhone e iPad com iOS 18, sem a necessidade de acessórios ou hardware adicional.

Confira o vídeo de apresentação do Eye Tracking:

Outros recursos de acessibilidade no iOS

Além do Eye Tracking, a Apple também anunciou outras novidades em acessibilidade para o iOS 18, que incluem:

Tátil musical: um novo recurso que utiliza o sistema de vibração do iPhone para "reproduzir toques, texturas e vibrações refinadas no áudio da música" em faixas suportadas no Apple Music. Essa função visa proporcionar uma experiência musical mais completa para pessoas com deficiência auditiva.

um novo recurso que utiliza o sistema de vibração do iPhone para "reproduzir toques, texturas e vibrações refinadas no áudio da música" em faixas suportadas no Apple Music. Essa função visa proporcionar uma experiência musical mais completa para pessoas com deficiência auditiva. Redução de enjôo: um recurso que utiliza os sensores do iPhone ou iPad para reduzir o enjôo ao usar o dispositivo em um veículo em movimento. A função pode ser ativada ou desativada na central de controle.

um recurso que utiliza os sensores do iPhone ou iPad para reduzir o enjôo ao usar o dispositivo em um veículo em movimento. A função pode ser ativada ou desativada na central de controle. Atalhos vocais: um novo recurso que permite aos usuários criar atalhos personalizados para iniciar ações no dispositivo utilizando comandos de voz específicos.

um novo recurso que permite aos usuários criar atalhos personalizados para iniciar ações no dispositivo utilizando comandos de voz específicos. Ouvir fala atípica: um recurso que utiliza aprendizado de máquina para reconhecer padrões de fala em usuários com distúrbios que afetam a fala, como paralisia cerebral, ELA ou AVC.

Quando os novos recursos serão lançados?

A Apple ainda não divulgou a data oficial de lançamento do iOS 18, mas espera-se que os novos recursos de acessibilidade estejam disponíveis até o final do ano. Mais detalhes sobre o Eye Tracking e as outras novidades serão revelados durante a conferência WWDC (Apple Worldwide Developers Conference), agendada para 10 de junho.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)