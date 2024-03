Apple confirma lançamento do Vision Pro, headseat de realidade virtual, ainda em 2024

O CEO da Apple, Tim Cook, confirmou o lançamento do headset de realidade virtual Vision Pro no mercado da China ainda este ano. O executivo participou do Fórum de Desenvolvimento da China, em Pequim, no último domingo (24), onde fez o anúncio.

Durante a estadia no país, Cook também visitou uma nova loja da Apple em Xangai e enfatizou a importância do mercado chinês para a empresa.

O CEO teria dado resposta afirmativa a uma pergunta sobre o lançamento do headset na China até o final do ano. O Vision Pro chegou ao mercado dos Estados Unidos em fevereiro, com preço inicial de US$ 3.500.

Apesar de uma queda nas vendas na região da China, em dezembro, Cook reafirmou o compromisso da Apple com o país. Além de expressar confiança no mercado chinês, ele mencionou seu amor pela China, cultura e pessoas de lá.

