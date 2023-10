Apple deve lançar AirPods 4 em 2024; modelos anteriores serão descontinuados

Personalidades atentas às atualizações do mercado digital e tecnológico acreditam que dois novos AirPods deverão ser lançados em 2024. Segundo sites do setor, a Apple não está satisfeita com as vendas da linha AirPods de terceira geração.

Apesar da informação não ter sido confirmada de forma oficial pela empresa, especialistas do ramo, como o analista da Bloomberg, Mark Gurman, acreditam que a cadeia de produção da Apple já está sendo orientada a iniciar o processo do AirPods 4.

Gurman afirma que a decisão se deu porque foi identificado que os usuários preferem comprar os AirPods 2, já que os fones são mais acessíveis e isso tem impactado na venda da geração 3.

No campo do design, a Apple não deve fazer alterações consideráveis e os AirPods 4 devem adotar o padrão "aberto", sem as "borrachinhas" para ajuste no canal auditivo.

Por fim, o analista diz que os AirPods 2 Pro com USB-C continuarão disponíveis no mercado ao longo de todo o ano de 2024, uma vez que a próxima geração só deve ser lançada no primeiro semestre de 2025.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com