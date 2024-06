Bracelete promete ser solução inovadora no combate à dengue; vídeo

O Brasil enfrenta, atualmente, uma das piores epidemias de dengue, com números recordes de casos da doença. O país ultrapassou a marca de 4,5 milhões de casos prováveis de dengue até 7 de maio de 2024, sendo que em todo o ano de 2023 foram registrados 1,6 milhão de casos.

O mosquito Aedes aegypti, principal vetor da dengue, está presente em todo o território nacional, colocando em risco a saúde de milhões de brasileiros. Com isso, é extremamente importante adotar medidas para combater eficazmente a doença.

Diante disso, foi desenvolvido o Repel Band Ultra. Um bracelete que promete ser uma solução inovadora e livre de químicos para repelir os mosquitos, incluindo o temido Aedes aegypti. Com sua tecnologia ultrassônica avançada, esse aparelho diz ser capaz de evitar até 95% das picadas.

De acordo com os desenvolvedores, houve uma necessidade de desenvolver uma ação drástica e livre de agentes químicos para proteger as pessoas de mosquitos irritantes e potencialmente letais.

Como funciona ?

O Repel Band Ultra utiliza uma tecnologia ultrassônica avançada para repelir mosquitos de forma eficaz. Ao emitir frequências específicas que imitam os sons desagradáveis para os mosquitos, como os sons dos machos e das libélulas, o bracelete cria um ambiente hostil para esses insetos. As fêmeas do mosquito Aedes aegypti, responsáveis pela transmissão da dengue, evitam ativamente essas frequências, mantendo-se afastadas do usuário do bracelete.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)